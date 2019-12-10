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  3. 10 Aralık 2019 13:20

65 Afgan kaçak gözaltına alındı

Denizli'de 5 farklı noktada polis ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen 2'si kadın 65 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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