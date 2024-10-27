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  4. 65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor

65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor

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Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 75 yaşındaki Tahir Demirci, dedesinden kalan el yapımı çanta mesleğini 65 yıldır yaşatıyor.

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