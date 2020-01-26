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  3. 26 Ocak 2020 17:40

6.8'lik deprem anı MOBESE'ye böyle yansıdı !

Elazığ'da meydana gelen, çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasında yaşananlar Malatya'da mobese kameralarına yansıdı.

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