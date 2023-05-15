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  4. 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız

6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları devam ederken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamada seçimi ikinci turda kazanacaklarını söyledi.

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