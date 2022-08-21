Anasayfa Video Galeriler Gündem 6'lı masadan ortak paylaşım 6'lı masadan ortak paylaşım 21 Ağustos 2022 Pazar Saat: 14:40 Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 partinin lideri bugün bir araya gelecek. Toplantı öncesi altı partinin sosyal medya hesabından ortak paylaşım yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630219ac8481090a134546d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü ''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' İstanbul'da yine bir yabancı uyruklu çıplak kabusu Banka hesabına para yağınca ne yapacağını şaşırdı! Yüzde 300 zam isteyen ev sahibinin oyunu pes dedirtti İstanbul'da korkunç olay: Engelli vatandaşı ezip, öldürüp, kaçtı