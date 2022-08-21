6'lı masadan ortak paylaşım

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 partinin lideri bugün bir araya gelecek. Toplantı öncesi altı partinin sosyal medya hesabından ortak paylaşım yapıldı.

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