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  3. 11 Mayıs 2017 16:15

6'ncı kattan böyle düştü

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde, 30 yaşındaki Ramazan Yaşin, 6 katlı binanın damından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşin'in düşüşü, güvenlik kamerasına yansıdı.

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