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  4. 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı

6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı

Erzurum'da yaşanan inanılmaz kurtuluşta 37 yaşındaki bir genç çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı.

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