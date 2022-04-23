Anasayfa Video Galeriler Gündem 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:36 Erzurum'da yaşanan inanılmaz kurtuluşta 37 yaşındaki bir genç çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katından düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263ba7978670e19b77cada7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem ''Eski başbakan ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelensin'' Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu Antalya'da dehşet! Bebekken kendisini evlatlık veren babasını katletti