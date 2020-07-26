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  3. 26 Temmuz 2020 13:15

7 aydır kayıp olan Gülistan Doku 2 gün alıkonulmuş!

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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Heybeliada açıklarında tekne battı
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Yolun çökme anı kamerada
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