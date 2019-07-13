7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı, vatandaşlar seferber oldu
13 Temmuz 2019 18:15
7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı, vatandaşlar seferber oldu
Esenyurt’ta 7 aylık hamile yabancı uyruklu kadına kamyonet çarptı. Vatandaşlar yaralı kadının başında adeta seferber olurken iddiaya göre meraklı sürücülerin oluşturduğu trafik yüzünden ambulans olay yerine geç geldi. Olay, Esenyurt Bulut Durağı mevkisinde saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sola doğru dönüş yapan kamyonet sürücüsü iddiaya göre, sol tarafından...