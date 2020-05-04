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  3. 04 Mayıs 2020 09:20

7 bin 620 metreden paraşütsüz atladılar

Amerikalı profesyonel hava dalışcısı Luke Aikins’ın 7 bin 620 metreden paraşütsüz atladığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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