7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, han ve surlar gün yüzüne çıkarılıyor.

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