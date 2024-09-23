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  4. 7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, han ve surlar gün yüzüne çıkarılıyor.

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