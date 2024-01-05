Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 ilde büyük operasyon! 2 suç örgütü birden çökertildi 7 ilde büyük operasyon! 2 suç örgütü birden çökertildi 05 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:06 Güncelleme: 05 Ocak 2024 Cuma 09:06 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-29' operasyonları kapsamında 2 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65979c532a2cad6a80017e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu gece! Doğalgaz borusu patladı; 2 bina tahliye edildi 2 yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! İmamoğlu taziye ziyaretinde Kur'an okudu 15 yaşındaki genç kız sokak ortasında ölü olarak bulundu İmamoğlu seçim kampanyasına başlıyor Yarım milyar TL'lik kuyumcu soygunu Bir kadın daha katledildi! Defalarca tehdit etmiş! Fatih Portakal, AK Parti'nin adaylarını açıkladı: ''Emir demiri keser!'' İstanbul'da kanlı pusu! İş insanını pusu kurup öldürdü