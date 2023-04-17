Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi 7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 15:10 İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 17 çalıntı otomobil ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643d37354e4b173ffd70fc07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı Kumarbazlara suçüstü! 693 bin 405 TL ceza kesildi Tunceli'de yola inen yaban keçileri kamerada YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı Van Gölü'nde görsel şölen! Flamingoların ilk kafilesi geldi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşama Mansur Yavaş elini öptürmedi, eşi espriyi patlattı Metin Feyzioğlu ''Büyükelçi'' sıfatıyla oy istedi, ortalık karıştı