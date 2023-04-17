  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi

7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi

İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu
Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı
Kumarbazlara suçüstü! 693 bin 405 TL ceza kesildi
Tunceli'de yola inen yaban keçileri kamerada
YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı
Van Gölü'nde görsel şölen! Flamingoların ilk kafilesi geldi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşama
Mansur Yavaş elini öptürmedi, eşi espriyi patlattı
Metin Feyzioğlu ''Büyükelçi'' sıfatıyla oy istedi, ortalık karıştı