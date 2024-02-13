Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var 13 Şubat 2024 Salı Saat: 09:10 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 09:10 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonlarıyla 7 suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb07dab12b471a8c063903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya sular altında! Okullar tatil edildi! 4 yaşındaki çocuk ablasını bıçakladı; hastanedeki halleri olay oldu İstanbul'da kan donduran cinayet: Anne katili oldu Murat Kurum: ''Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz' İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada