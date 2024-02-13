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  4. 7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var

7 ilde şafak baskını: Onlarca gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonlarıyla 7 suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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