Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 16:10 İstanbul Beyazıt'ta geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e2ad7f310f74be6788cc7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu! Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı Türkiye'ye yeni yangın söndürme uçakları geldi Bu sahile girmek yasak! Cezası tam 109 bin TL