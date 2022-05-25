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  4. 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada

7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada

İstanbul Beyazıt'ta geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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