Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:35 Güncelleme: 04 Mart 2023 Cumartesi 11:35 Elazığ depreminde 7 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanı’nın betonarme projesini yapan zanlının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640302cc1a5fcf33da71a673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler Depremler sonrası oluşan dev obruklar için korkutan açıklama Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem Meral Akşener'in restinin perde arkası: İşte masada ipleri koparan o diyalog... Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı