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  3. 19 Aralık 2019 12:40

7 milyon dolarlık lüks yat yanarak battı

Jennifer Lopez'in eski eşi ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin Miami'de bulunan lüks yatı bir anda alev aldı ve yanarak battı. Süper lüks yattaki o korkunç anlar an be an kamerada...

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