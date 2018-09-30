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  3. 30 Eylül 2018 19:30

7 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olan 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. (İHA)

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