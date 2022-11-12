Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 terörist teslim oldu 7 terörist teslim oldu 12 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 12 Kasım 2022 Cumartesi 11:40 Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, operasyonlar sürerken 2 gün arayla toplam 7 terörist Mehmetçik'e teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636f5c00dfe3591a3549d2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' Şehidin operasyon öncesi çekilen son görüntüleri yürek burktu Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler Sokak köpekleri Biden'ı susturdu Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum'' Tunceli Belediyesi karıştı! Başkan Maçoğlu'na bardak fırlattılar ''Baba katili'' denmişti, 20 yıldır babasıyla yaşıyormuş