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7 terörist teslim oldu

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Pençe Kilit Operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlandı, operasyonlar sürerken 2 gün arayla toplam 7 terörist Mehmetçik'e teslim oldu.

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