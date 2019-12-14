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  3. 14 Aralık 2019 18:25

7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi !

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir okulda çocukların cezalandırılması için yapılan hücrede 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddet ülkeyi ayağa kaldırdı.

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