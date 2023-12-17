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7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da ilköğretim okulunda fenalaşan 7 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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