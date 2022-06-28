7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da, 7 yıl önce ''Hastaneye gidiyorum'' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Ömür Y.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı.

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