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  4. 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kütahya'da, 7 yıl önce ''Hastaneye gidiyorum'' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Ömür Y.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı.

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