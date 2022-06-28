Anasayfa Video Galeriler Gündem 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 13:55 Kütahya'da, 7 yıl önce ''Hastaneye gidiyorum'' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 40 yaşındaki Ömür Y.'nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bade228671c81d44528457" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm Süper Lig'te sürpriz ayrılık! Trabzonspor resmen açıkladı