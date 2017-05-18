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  3. 18 Mayıs 2017 23:15

70 Afganlıyı dinleme tesisine bırakıp kaçtılar

Sakarya’da, insan kaçakçıları Afganistan’dan Avrupa’ya gitme vaadi ile kandırılıp otobüsle yola çıkarılan Afgan uyruklu 70 kişiyi bir dinlenme tesisine bırakıp kaçtı. Jandarma ekipleri 70 kişiyi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

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