Anasayfa Video Galeriler Gündem 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:10 Rusya lideri Vladimir Putin'in 70. doğum günü, Çeçenistan'da coşkuyla kutlanırken, Putin'in doğum günü hediyeleri olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63428ffa1578c44bd83dba63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki... İstanbul'da tekne battı Bülent Arınç, Bakan Nebati'yi canlı yayında böyle ''ti''ye aldı İstanbul'da festivalde MHP gerginliği Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık yüzüğüyle şov yaptı Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü İstanbul'da alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı!