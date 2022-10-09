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70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu

Rusya lideri Vladimir Putin'in 70. doğum günü, Çeçenistan'da coşkuyla kutlanırken, Putin'in doğum günü hediyeleri olay oldu.

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