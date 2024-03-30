Anasayfa Video Galeriler Gündem 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı 30 Mart 2024 Cumartesi Saat: 13:45 Güncelleme: 30 Mart 2024 Cumartesi 13:45 İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'nda yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6607ed56d7ae533aca0ce197" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 ilde, 40 şüpheli gözaltına alındı D-100'de dehşete düşüren kaza: 4 ölü, 3 yaralı Kılıçdaroğlu’na gençlerden anlamlı emanet! İstanbul'da büyük yangın: 4 ev kül oldu 42 bin lira maaş, sigorta, dayalı döşeli ev ve karavana rağmen çoban bulunamıyor Yaz yaklaşırken, turizm cennetinde korkutan istila Tarlada 10 TL ama 1 tabağı 135 TL Bayraktar TB3 27 saat kesintisiz uçtu