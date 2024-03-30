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  4. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı

700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi: Yarısı Bizden Kampanyası'nda ödemeler başladı

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İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası'nda yapımı devam eden konutlar için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmalara yapılmaya başlandı.

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