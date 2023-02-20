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700 yıllık tarihi kilise depremde harabeye döndü

Depremin yıktığı Hatay'da bulunan 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar aldı. 2020 yılında restore edildiği öğrenilen kilise, havadan görüntülendi.

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