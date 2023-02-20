Anasayfa Video Galeriler Gündem 700 yıllık tarihi kilise depremde harabeye döndü 700 yıllık tarihi kilise depremde harabeye döndü 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 09:25 Depremin yıktığı Hatay'da bulunan 700 yıllık Meryem Ana Ortodoks Kilisesi, depremde ağır hasar aldı. 2020 yılında restore edildiği öğrenilen kilise, havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f312523b4a8b175b6c4c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kontrollü yıkım sırasında panik! Binanın üstüne çöktü Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü! 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun''