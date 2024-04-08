Anasayfa Video Galeriler Gündem 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 08:31 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 08:31 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661381218d86a0b676049713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında Oy pusulasındaki ''lakap'' yüzünden mazbatasını alamadı Kadınlar tartıştı, eşleri çatıştı... Yaralılar var Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış