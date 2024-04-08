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  4. 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı

71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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