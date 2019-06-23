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  3. 23 Haziran 2019 09:05

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah...

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