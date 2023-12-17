Anasayfa Video Galeriler Gündem 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 09:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bin 558 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657e920c6a09c1c0dd0ad043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı Meteoroloji uyarmıştı: Edirne bembeyaz! Otobüs şoförü kadın yolcuyu tartaklayarak araçtan attı Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda!