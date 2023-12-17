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  4. 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var

72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bin 558 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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