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  3. 04 Mayıs 2020 09:10

72 saatlik kısıtlama sonrası sokaklar hareketlendi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama süresinin bitişiyle İstanbul'da sokaklar hareketlendi.

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