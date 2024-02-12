Anasayfa Video Galeriler Gündem 72 yaşındaki kadın besledikleri köpeğin saldırısına uğradı 72 yaşındaki kadın besledikleri köpeğin saldırısına uğradı 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:50 Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde besledikleri köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kadın, çenesinden yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9f80171092d2f22021fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antik kentte dedektörle talan ettiler Bodrum fırtınaya esir oldu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan ilk açıklama: ''Bu sadece bir başlangıçtı'' Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret İstanbul'da beton mikseri dehşeti! Hamile kadın hayatını kaybetti Taciz ve ölümle tehdit eden saplantılı komşu dehşeti Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Hazar Gölü sis denizinde kayboldu! Dron görüntüleri mest etti