Anasayfa Video Galeriler Gündem 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 13:32 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:32 Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik hem yurtiçi hem de yurt dışı operasyonları aralıksız devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bdd940e64d54679b0679e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik'' Bodrum'a yabancı turist akını, rakam 1 milyona yaklaştı Yok böyle hırsızlık: 1 ton bağırsak çaldılar İzmir'de 8 bin yıllık tarihi keşif... İstanbul E-5'te halaycılar trafiği kesip, halay çekti