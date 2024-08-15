73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik hem yurtiçi hem de yurt dışı operasyonları aralıksız devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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