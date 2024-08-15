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  4. 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik hem yurtiçi hem de yurt dışı operasyonları aralıksız devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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