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  3. 11 Ocak 2019 00:05

73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle kurtarıldı

Bingöl’de solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi. Adaklı ilçesinde ikamet eden ve solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Ahmet Çimengül rahatsızlandı. Çimengül’üm ailesi durumu 112 acil komuta merkezine bildirdi. Kar yağışı nedeniyle ilçeye gidemeyen sağlık görevlileri, durumu UMKE ekiplerine aktardı. Yoğun uğraşlar sonucu hastaya ulaşan...

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