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  3. 23 Haziran 2019 14:35

74 yaşındaki Sultan teyze hasta yatağından kalkıp sandığa gitti

Sultanbeyli’de yaşayan 74 yaşındaki Sultan teyze, hastalıklarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için sandık başına gitti. Belediye tarafından kendisine gönderilen ambulans ile oy kullanacağı okula götürülen Sultan teyze, Binali Yıldırım ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’i kendisine ziyarete beklediğini söyledi. Sultanbeyli’de yaşayan 74...

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