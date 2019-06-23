74 yaşındaki Sultan teyze hasta yatağından kalkıp sandığa gitti
23 Haziran 2019 14:35
74 yaşındaki Sultan teyze hasta yatağından kalkıp sandığa gitti
Sultanbeyli’de yaşayan 74 yaşındaki Sultan teyze, hastalıklarına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için sandık başına gitti. Belediye tarafından kendisine gönderilen ambulans ile oy kullanacağı okula götürülen Sultan teyze, Binali Yıldırım ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’i kendisine ziyarete beklediğini söyledi. Sultanbeyli’de yaşayan 74...