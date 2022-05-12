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  4. 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti

74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti

Batman'ın Yakıtlı köyünde, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla verilen ücretsiz elektrik uygulaması sona erdi. Köylüler, bu karara tepki gösterdi.

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