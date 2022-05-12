Anasayfa Video Galeriler Gündem 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti 12 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 13:05 Batman'ın Yakıtlı köyünde, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün talimatıyla verilen ücretsiz elektrik uygulaması sona erdi. Köylüler, bu karara tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627cdbe5b36e21214c4b00f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Vatandaştan hüzünlendiren ve güldüren Hıdırellez dilekleri Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular Taksiciler caddeyi boks ringine çevirdi! O anlar kamerada Defineciler talan etti! 31 yıl önce keşfedilmişti, sahipsiz kaldı Mayıs ayında 5 metrelik karla mücadelem