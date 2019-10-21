  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Ekim 2019 13:40

75 bin kaçak sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019 yılının başından bu yana 75 bin 172 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Soylu bu rakamın yıl sonunda 95 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Video Galeri
21 Ekim 2019 İllerimizde Hava Durumu
21 Ekim 2019 İllerimizde Hava Durumu
Video Galeri
4'ü çocuk 6 kişi teröristlerin elinden kurtarıldı
4'ü çocuk 6 kişi teröristlerin elinden kurtarıldı
Video Galeri
İstanbul'da halı sahadaki ölüm kamerada
İstanbul'da halı sahadaki ölüm kamerada
Video Galeri
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Küçükçekmece'de pitbull dehşeti
Video Galeri
Tesettürden vazgeçen Hanife'den ''mini'' paylaşım
Tesettürden vazgeçen Hanife'den ''mini'' paylaşım
Video Galeri
Röportaj sırasında gözaltı ! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
Röportaj sırasında gözaltı ! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM