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  4. 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı

75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı

Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

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