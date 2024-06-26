Anasayfa Video Galeriler Gündem 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı 75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı 26 Haziran 2024 Çarşamba Saat: 15:31 Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde yenileme çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Ankara ve Edirne istikametindeki 4 yolda şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667c0a2a444c3545cd05edf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?'' Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı 31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var Elektrikli motosikletli yumurcak çetesi trafikte görüntülendi İşte Türkiye'nin gerçek ''şifa'' çeşmesi Yaz yağmuru hayatı felç etti; araçlar sulara gömüldü