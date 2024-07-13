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  4. 75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı

75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonlarında bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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