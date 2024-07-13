Anasayfa Video Galeriler Gündem 75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı 75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı 13 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 09:21 Güncelleme: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:21 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-21” operasyonlarında bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66921ce778cec46f33028613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi Bir sosyal medya fenomeni karı koca daha tutuklandı Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızının çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü