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  4. 75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı

75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı

Bolu'da "izinsiz satış yaptığı" gerekçesiyle meyvelerine el konulan yaşlı kadının söyledikleri Türkiye'yi ağlattı.

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