Anasayfa Video Galeriler Gündem 75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı 75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 20:40 Bolu'da "izinsiz satış yaptığı" gerekçesiyle meyvelerine el konulan yaşlı kadının söyledikleri Türkiye'yi ağlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63275802ce335b1d426e84b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü! Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba'' Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü! Pamuk üreticisine destek 271 liraya yükseltildi İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını Zonguldak'ta palamut bereketi! Balıkçılar 50 ton balıkla karaya döndü Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı ''İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam yapacağız''