750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım

Kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzeri olanlardan 750 TL'lik pay alınmasını öngören Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı.

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