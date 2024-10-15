Anasayfa Video Galeriler Gündem 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım 15 Ekim 2024 Salı Saat: 18:15 Güncelleme: 15 Ekim 2024 Salı 18:15 Kredi kartı limiti 100 bin lira ve üzeri olanlardan 750 TL'lik pay alınmasını öngören Savunma Sanayii Fonu teklifi için erteleme kararı alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e8726fb2995258f0b4053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Yılmaz bebek metrobüste doğdu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı İstanbul'da hastane karıştı: Bahçede silah sesleri