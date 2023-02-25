Anasayfa Video Galeriler Gündem 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı 25 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:35 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f9d65c06e3760714180447" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar ''Ülkede mülteci istemiyoruz'' sloganlarıyla yürüdüler Sunucudan Belediye Başkanı'na canlı yayında olay yanıt