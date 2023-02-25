  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin yaşandığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız
İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler
Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı
Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası
Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü
Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı
Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar
''Ülkede mülteci istemiyoruz'' sloganlarıyla yürüdüler
Sunucudan Belediye Başkanı'na canlı yayında olay yanıt