Anasayfa Video Galeriler Gündem 7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı 7,6 büyüklüğündeki deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 00:30 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 00:30 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin Malatya'da kameralara yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d010ef5d28b87a2a536913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 göçmen teknesi battı: Çok sayıda kayıp var Canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu iddiası: ''Yeni bir parti kuruyor'' Yaşasın! İnsanlık ölmemiş... 1 milyon TL'lik çeki sahibine ulaştırdı Antalya'da ''ahlaksız teklif'' dayağı Yine bir ev sahibi-kiracı cinayeti: 2 ölü! Hafta sonu şelale keyfinin sonu korkunç oldu Çocukların kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı Yine bir şemsiye vakası: Vatandaşı böyle uçurdu Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7,2 ila 7,6 büyüklüğünde olacak