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76 ilde dev rüşvet operasyonu

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Nevşehir merkezli 76 ilde gerçekleştirilen operasyonda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla rüşvet karşılığında sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 11’i adliyeye sevk edildi.

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