Anasayfa Video Galeriler Gündem 76 ilde dev rüşvet operasyonu 76 ilde dev rüşvet operasyonu 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 13:36 Güncelleme: 08 Aralık 2023 Cuma 13:36 Nevşehir merkezli 76 ilde gerçekleştirilen operasyonda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla rüşvet karşılığında sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 11’i adliyeye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6572f1970d86a275430226c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı Sel felaketi sonrası tersine göç Boğazdaki müsilaj kabusunun faturası bu oldu Herşey yandı küle döndü, Kur'an-ı Kerim sapa sağlam kaldı Gizem Bağdaçicek'in ifadesi ortaya çıktı ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı Fon vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş Eğlence mekanında silahlar konuştu: 1 ölü, 3 yaralı