76 yaşındaki Namık Ekin paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı
10 Eylül 2018 12:45
76 yaşındaki Namık Ekin paralimpik sporcuyu sırtında taşıdı
Uluslararası Su Sporları Festivali kapsamında bir araya gelen 76 yaşındaki emekli SAT komandosu Namık Ekin, paralimpik yüzücü Emine Avcu ile önce yüzme yarışı yaptı sonra genç sporcuyu sırtında taşıdı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve ilgili 6 federasyonla işbirliği içerisinde bu yıl 4’üncü kez düzenlediği...