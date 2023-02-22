Anasayfa Video Galeriler Gündem 7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı 7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 12:00 Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkezi Elbistan'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında binaların çatlaması kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f5d9b069a40367703ff043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı'' Burdur Gölü köpürdü! Hırsızlara meydan dayağı kamerada Minik Eylül depremde anne ve babasını kaybetmiş, kendisi kurtulmuştu... Nedeni ortaya çıktı İstanbul'un 7 ilçesinde DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı 9.2'lik deprem örnek gösterdi: Şili 'asrın felaketi'nden nasıl kurtuldu? Beklenen İstanbul depremi için bu sefer Kandilli tarih verdi Tuğba Özay deprem bölgesinde isyan etti: ''Başıma ne gelirse gelsin ifşa edeceğim''