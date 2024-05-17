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  4. 77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı

77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı

Her yeni güne yeni bir operasyonla başlayan Emniyet birimleri tarafından 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

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