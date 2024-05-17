Anasayfa Video Galeriler Gündem 77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı 77 ilde dev operasyon; binlerce şüpheli ''Mercek''e takıldı 17 Mayıs 2024 Cuma Saat: 08:55 Her yeni güne yeni bir operasyonla başlayan Emniyet birimleri tarafından 77 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6646f15c511b5a669604d2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bir ilk: Böyle mezarlık görülmedi 7.5 yıl sonra tahliye olan Gültan Kışanak'tan ilk açıklama TEM'de korkunç kaza: Koca TIR kağıt gibi ezildi Şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi Şarj aletinden çıkan yangın evi küle çevirdi Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın Özel hastanede sandal! zorla istifa dilekçesi imzalattı: Sana yolda tecavüz ettiririm İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı