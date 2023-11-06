Anasayfa Video Galeriler Gündem 77 ilde Mengene operasyonu: 33 gözaltı 77 ilde Mengene operasyonu: 33 gözaltı 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 09:00 Güncelleme: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:00 Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Mengene Operasyonu"nda 33 şüpheli gözaltına alındı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654880fbb9694c5ecc1de1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen Jahrein'den hırsıza tekme tokat dayak Yine KYK yurdu, yine bir asansör... Asansör yere çakıldı! Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Aile içi kiralık katilli vahşet Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı