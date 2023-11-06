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77 ilde Mengene operasyonu: 33 gözaltı

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Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak yapılan "Mengene Operasyonu"nda 33 şüpheli gözaltına alındı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

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