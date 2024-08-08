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  4. 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var

78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var

İçişleri Bakanlığı'nca 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-22” operasyonlarında 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1790 silah ele geçirildi.

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