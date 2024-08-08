Anasayfa Video Galeriler Gündem 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var 78 ilde dev operasyon: Hepsi ''Mercek''e takıldı, 2 bine yakın gözaltı var 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 08:46 İçişleri Bakanlığı'nca 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-22” operasyonlarında 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 1790 silah ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b45bc90cd3c527e40cd4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını, alevler yerleşim yerlerine ulaşmıştı; güzel haber geldi Kardeşinin katil olmasını engellerken, ölümüne yol açtı Karadeniz sahilinde hortum kabusu: Tatilciler dev hortumu böyle izledi Adana'da göle düşen Rus helikopteri böyle çıkarıldı Rus satranççı rakibini cıva ile zehirlemeye kalkıştı Yolcu taşkınlık yapınca pilot polis talep etti Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Azez'de kanlı saldırı: 9 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor