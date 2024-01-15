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  4. 78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var

78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var

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Emniyet birimleri yeni haftanın ilk gününe de yeni bir operasyonla başladı.78 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 36 kişi gözaltına alınırken, binin üzerinde kaçak silaha da el konuldu.

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