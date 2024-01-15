Anasayfa Video Galeriler Gündem 78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var 78 ilde kaçak silah operasyonu! Binlerce gözaltı var 15 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 08:35 Güncelleme: 15 Ocak 2024 Pazartesi 08:35 Emniyet birimleri yeni haftanın ilk gününe de yeni bir operasyonla başladı.78 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 36 kişi gözaltına alınırken, binin üzerinde kaçak silaha da el konuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a4c42cf9db041dd70f2023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevdiği kızı alamayınca ateş açtı; çatışma çıktı! Sosyal medyada terör operasyonu: Gözaltılar var; 170 hesap takipte İstanbul'da karşılıksız aşk dehşeti: Genç kızı vurup, intihar etti Faşistler Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı Buz gibi kış gününde yazı yaşadılar: Bu görüntüler Antalya'dan ''Dur'' ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler Hakkari'de faciadan dönüldü MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi