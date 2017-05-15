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  3. 15 Mayıs 2017 12:15

8. Ana Jet Üssü'nde patlayıcı alarmı!

Diyarbakır' da 8. Ana Jet Üssü'ne giren resmi bir kuruma ait servis aracının altında patlayıcı düzeneğinde kullanılan borularda amonyum nitrat ve çivi bulundu.

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